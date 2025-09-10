Российские туристы массово отменяют поездки в Непал на фоне «революции зумеров»
SHOT: Туристы из РФ отменяют туры в Непал из-за протестов и закрытия аэропортов
Российские туристы начали массово отказываться от туров в Непал на фоне закрытия воздушного пространства и нестабильной обстановки в стране. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По имеющимся данным, особенно пострадали планы тех, кто собирался в сентябре–октябре посетить индуистский фестиваль «Дашайн». Этот праздник считается одним из самых значимых: улицы украшают гирляндами, проходят шумные шествия и концерты, а жители страны отмечают торжество добра над злом. Многие иностранцы едут в Непал именно ради духовного опыта и совместного празднования.
Однако вместо просветления путешественники столкнулись с финансовыми потерями. По словам россиян, при отмене авиабилетов около 10 тысяч рублей сгорает, а оставшиеся средства остаются на счету авиакомпаний Royal Nepal Airlines, Air India и Air Arabia до следующей покупки. Кроме того, туристы жалуются, что вместе с билетами «сгорают» и турпакеты стоимостью порядка 200 тысяч рублей, которые невозможно вернуть.
При этом ранее в АТОР заявили, что аннуляций туров нет. Там отметили, что в стране на данный момент находятся около 400 российских туристов.
Напомним, протесты в Непале начались после того, как правительство ограничило доступ к нескольким популярным социальным сетям, включая YouTube и X. В ответ на это молодёжь вышла на улицы, в Сети шествия назвали «протесты поколения Z». Неизвестные под прикрытием митингов избили заместителя премьер-министра и министра финансов Непала Бишну Прасада Паудела. Также протестующие подожгли офис президента, парламент и другие здания органов власти.
Обложка © ТАСС / Zuma