Российские туристы массово отменяют поездки в Непал на фоне «революции зумеров»

Российские туристы начали массово отказываться от туров в Непал на фоне закрытия воздушного пространства и нестабильной обстановки в стране. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По имеющимся данным, особенно пострадали планы тех, кто собирался в сентябре–октябре посетить индуистский фестиваль «Дашайн». Этот праздник считается одним из самых значимых: улицы украшают гирляндами, проходят шумные шествия и концерты, а жители страны отмечают торжество добра над злом. Многие иностранцы едут в Непал именно ради духовного опыта и совместного празднования.

Однако вместо просветления путешественники столкнулись с финансовыми потерями. По словам россиян, при отмене авиабилетов около 10 тысяч рублей сгорает, а оставшиеся средства остаются на счету авиакомпаний Royal Nepal Airlines, Air India и Air Arabia до следующей покупки. Кроме того, туристы жалуются, что вместе с билетами «сгорают» и турпакеты стоимостью порядка 200 тысяч рублей, которые невозможно вернуть.