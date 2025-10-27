Путин узаконил договор о стратегическом партнёрстве с Венесуэлой
Обложка © Life.ru
Россия и Венесуэла официально оформили своё стратегическое партнёрство и сотрудничество. Президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соответствующий договор, заключённый в Москве 7 мая 2025 года.
Этот документ отражает общую позицию сторон по ряду ключевых вопросов. В частности, Россия и Венесуэла выступают против односторонних санкций, которые идут вразрез с Уставом ООН и международным правом. Они также намерены совместно противостоять попыткам исказить историю, бороться с проявлениями расизма, геноцида и других преступлений. Сотрудничество будет развиваться в таких сферах, как контроль над вооружениями, энергетика, создание независимой финансовой инфраструктуры, а также в области спорта и культуры.
Ранее сообщалось, что в Венесуэлу прибыл самолёт Ил-76ТД российской авиакомпании «Авиакон Цитотранс». Что перевозил тяжёлый военно-транспортный самолёт, не сообщается.
