27 октября, 11:39

Путин узаконил договор о стратегическом партнёрстве с Венесуэлой

Обложка © Life.ru

Россия и Венесуэла официально оформили своё стратегическое партнёрство и сотрудничество. Президент Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соответствующий договор, заключённый в Москве 7 мая 2025 года.

Этот документ отражает общую позицию сторон по ряду ключевых вопросов. В частности, Россия и Венесуэла выступают против односторонних санкций, которые идут вразрез с Уставом ООН и международным правом. Они также намерены совместно противостоять попыткам исказить историю, бороться с проявлениями расизма, геноцида и других преступлений. Сотрудничество будет развиваться в таких сферах, как контроль над вооружениями, энергетика, создание независимой финансовой инфраструктуры, а также в области спорта и культуры.

Ранее сообщалось, что в Венесуэлу прибыл самолёт Ил-76ТД российской авиакомпании «Авиакон Цитотранс». Что перевозил тяжёлый военно-транспортный самолёт, не сообщается.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Демьянова
