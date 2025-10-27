Путин узаконил договор о стратегическом партнёрстве с Венесуэлой

Этот документ отражает общую позицию сторон по ряду ключевых вопросов. В частности, Россия и Венесуэла выступают против односторонних санкций, которые идут вразрез с Уставом ООН и международным правом. Они также намерены совместно противостоять попыткам исказить историю, бороться с проявлениями расизма, геноцида и других преступлений. Сотрудничество будет развиваться в таких сферах, как контроль над вооружениями, энергетика, создание независимой финансовой инфраструктуры, а также в области спорта и культуры.