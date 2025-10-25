Сектор Газа
Политолог раскрыл план Трампа по вторжению США в Венесуэлу

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Brian Jason

Администрация президента США Дональда Трампа активизировала подготовку к возможной военной интервенции в Венесуэлу, сочетая информационные атаки с наращиванием военного присутствия в Карибском регионе, обратил внимание политолог Сергей Станкевич. По его словам, американский лидер усиливают риторику против правительства Николаса Мадуро, обвиняя его в экспорте наркотиков и криминальных элементов без предоставления доказательств.

Эксперт отметил, что за последние два месяца ВМС США потопили несколько судов у побережья Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотрафиком, одновременно с этим ЦРУ получило санкцию на проведение операций по дестабилизации обстановки в стране. Вероятно, Вашингтон готовит комбинированную операцию со вторжением при поддержке внутреннего мятежа, конечной целью которой может стать арест Мадуро и приход к власти оппозиции.

«Трампу будет не просто доказать Конгрессу США, почему он прибёг к интервенции в Венесуэлу без санкции законодателей. <...> Но Трамп, ощутивший себя хозяином земного шара, шагает через любые препятствия», — подчеркнул собеседник РИА «ФедералПресс».

Напомним, ранее Трамп обвинил Венесуэлу в отправке наркотиков и нелегальных мигрантов в США. Кроме того, политик анонсировал наземную операцию в Венесуэле после атак с кораблей. При этом Мадуро завил, что у армии Венесуэлы есть пять тысяч комплексов «Игла-С». В то же время он обратился к Трампу на английском и призвал не нападать на Венесуэлу.

