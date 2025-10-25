Политолог раскрыл план Трампа по вторжению США в Венесуэлу

Администрация президента США Дональда Трампа активизировала подготовку к возможной военной интервенции в Венесуэлу, сочетая информационные атаки с наращиванием военного присутствия в Карибском регионе, обратил внимание политолог Сергей Станкевич. По его словам, американский лидер усиливают риторику против правительства Николаса Мадуро, обвиняя его в экспорте наркотиков и криминальных элементов без предоставления доказательств.

Эксперт отметил, что за последние два месяца ВМС США потопили несколько судов у побережья Венесуэлы под предлогом борьбы с наркотрафиком, одновременно с этим ЦРУ получило санкцию на проведение операций по дестабилизации обстановки в стране. Вероятно, Вашингтон готовит комбинированную операцию со вторжением при поддержке внутреннего мятежа, конечной целью которой может стать арест Мадуро и приход к власти оппозиции.