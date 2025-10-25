CNN узнала о планах Трампа разбомбить Венесуэлу из-за кокаина

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения точечных ударов по Венесуэле. Цель — объекты производства и транспортировки кокаина на территории страны, которые, по мнению Вашингтона, там есть. Согласно информации телеканала CNN, речь идёт о планах по уничтожению наркопредприятий и ключевых маршрутов наркотрафика.

При этом подчёркивается, что окончательное решение пока не принято, и обсуждение возможной операции продолжается.