Американский офицер раскрыл судьбу Мадуро в случае вторжения США в Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро может уйти в джунгли и возглавить партизанское движение в случае американского вторжения, заявил бывший офицер армии США Станислав Крапивник. По его словам, Вашингтон рассчитывает на военный переворот с приходом к власти оппозиции, что позволит четырём с половиной тысячам морпехов взять под контроль нефтяную инфраструктуру страны.

Однако даже в случае гибели Мадуро партизанскую борьбу продолжат его соратники, что может привести к полномасштабной гражданской войне при поддержке соседних государств. Эксперт провёл историческую параллель, отметив, что Венесуэла способна стать для США новым Вьетнамом из-за потенциального длительного сопротивления и международного вмешательства.

«В Америке есть поговорка: «Никогда не позволяй своему рту выписывать чек, который твоя задница не в состоянии обналичить». Это про Трампа», — отметил бывший американский военный в интервью «Ридусу».