Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 13:22

Американский офицер раскрыл судьбу Мадуро в случае вторжения США в Венесуэлу

Николас Мадуро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

Николас Мадуро. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StringerAL

Президент Венесуэлы Николас Мадуро может уйти в джунгли и возглавить партизанское движение в случае американского вторжения, заявил бывший офицер армии США Станислав Крапивник. По его словам, Вашингтон рассчитывает на военный переворот с приходом к власти оппозиции, что позволит четырём с половиной тысячам морпехов взять под контроль нефтяную инфраструктуру страны.

Однако даже в случае гибели Мадуро партизанскую борьбу продолжат его соратники, что может привести к полномасштабной гражданской войне при поддержке соседних государств. Эксперт провёл историческую параллель, отметив, что Венесуэла способна стать для США новым Вьетнамом из-за потенциального длительного сопротивления и международного вмешательства.

«В Америке есть поговорка: «Никогда не позволяй своему рту выписывать чек, который твоя задница не в состоянии обналичить». Это про Трампа», — отметил бывший американский военный в интервью «Ридусу».

США перебросили стратегические бомбардировщики B-1 к Венесуэле, пишут СМИ
США перебросили стратегические бомбардировщики B-1 к Венесуэле, пишут СМИ

Напомним, ранее Трамп обвинил Венесуэлу в отправке наркотиков и нелегальных мигрантов в США. Кроме того, политик анонсировал наземную операцию в Венесуэле после атак с кораблей. При этом Мадуро завил, что у армии Венесуэлы есть пять тысяч комплексов «Игла-С».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Венесуэла
  • Николас Мадуро
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar