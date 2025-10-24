Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 октября, 21:31

США перебросили стратегические бомбардировщики B-1 к Венесуэле, пишут СМИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anatoliy Lukich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anatoliy Lukich

Американские военные направили к побережью Венесуэлы два стратегических бомбардировщика B-1 Lancer. Самолёты вылетели в четверг с авиабазы Дайс в Техасе и осуществили пролёт вблизи границ воздушного пространства Боливарианской Республики, не нарушая её суверенитет. Об этом передаёт The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме.

Отмечается, что самолёты обладают достаточной дальностью полёта для выполнения задач в Карибском регионе без необходимости постоянного базирования в этом районе. Модель B-1 представляет собой сверхзвуковой бомбардировщик, принятый на вооружение в 1980-х годах, с общим количеством выпущенных машин около ста единиц.

Ситуация развивается на фоне обострения дипломатических отношений между странами. Со стороны Каракаса неоднократно звучали заявления о существовании угрозы военного вторжения. Вашингтон в свою очередь выдвигает обвинения венесуэльским властям в недостаточных мерах по противодействию наркотрафику.

Трамп открыл «второй фронт» по борьбе с «наркотеррористами» в Латинской Америке
Трамп открыл «второй фронт» по борьбе с «наркотеррористами» в Латинской Америке

В течение последних недель американские военно-морские силы уже проводили операции против судов, подозреваемых в перевозке наркотических средств. По данным СМИ, администрация США рассматривает возможность нанесения точечных ударов по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • США
  • Венесуэла
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar