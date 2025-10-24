США перебросили стратегические бомбардировщики B-1 к Венесуэле, пишут СМИ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anatoliy Lukich
Американские военные направили к побережью Венесуэлы два стратегических бомбардировщика B-1 Lancer. Самолёты вылетели в четверг с авиабазы Дайс в Техасе и осуществили пролёт вблизи границ воздушного пространства Боливарианской Республики, не нарушая её суверенитет. Об этом передаёт The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в Белом доме.
Отмечается, что самолёты обладают достаточной дальностью полёта для выполнения задач в Карибском регионе без необходимости постоянного базирования в этом районе. Модель B-1 представляет собой сверхзвуковой бомбардировщик, принятый на вооружение в 1980-х годах, с общим количеством выпущенных машин около ста единиц.
Ситуация развивается на фоне обострения дипломатических отношений между странами. Со стороны Каракаса неоднократно звучали заявления о существовании угрозы военного вторжения. Вашингтон в свою очередь выдвигает обвинения венесуэльским властям в недостаточных мерах по противодействию наркотрафику.
В течение последних недель американские военно-морские силы уже проводили операции против судов, подозреваемых в перевозке наркотических средств. По данным СМИ, администрация США рассматривает возможность нанесения точечных ударов по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.
