6 сентября, 01:05

CNN: Трамп допустил нанесение ударов по наркокартелям Венесуэлы

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по наркокартелям, действующим на территории Венесуэлы. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией. По их данным, окончательное решение ещё не принято, однако вероятность таких действий в будущем не исключается.

«Президент Дональд Трамп рассматривает множество вариантов нанесения военных ударов по наркокартелям, действующим в Венесуэле, включая потенциальное поражение целей внутри страны в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление лидера Николаса Мадуро», — приводит CNN цитату источника.

Один из собеседников телеканала подчеркнул, что предпочтительный курс действий для Мадуро — уйти самостоятельно, предугадать будущее. Собеседник добавил, что в случае отставки для Мадуро посыл будет следующим: «Вы хотите лёгкий или сложный путь?»

При этом в ходе общения с журналистами в Белом доме 5 сентября Трамп заявил, что в его администрации пока не ведут разговоров о смене режима в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что два самолёта Военно-воздушных сил Венесуэлы совершили облёт американского корабля в международных водах. В Министерстве обороны США назвали произошедшее провокацией со стороны президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Пентагон выразил настоятельную рекомендацию «управляющему Венесуэлой картелю» воздержаться от попыток препятствовать операциям ВС США по борьбе с наркотрафиком и терроризмом.

Антон Голыбин
