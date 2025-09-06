CNN: Трамп допустил нанесение ударов по наркокартелям Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по наркокартелям, действующим на территории Венесуэлы. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники, знакомые с ситуацией. По их данным, окончательное решение ещё не принято, однако вероятность таких действий в будущем не исключается.

«Президент Дональд Трамп рассматривает множество вариантов нанесения военных ударов по наркокартелям, действующим в Венесуэле, включая потенциальное поражение целей внутри страны в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление лидера Николаса Мадуро», — приводит CNN цитату источника.

Один из собеседников телеканала подчеркнул, что предпочтительный курс действий для Мадуро — уйти самостоятельно, предугадать будущее. Собеседник добавил, что в случае отставки для Мадуро посыл будет следующим: «Вы хотите лёгкий или сложный путь?»

При этом в ходе общения с журналистами в Белом доме 5 сентября Трамп заявил, что в его администрации пока не ведут разговоров о смене режима в Венесуэле.