Регион
19 октября, 14:36

Трамп открыл «второй фронт» по борьбе с «наркотеррористами» в Латинской Америке

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frantisek bezdek

Президент США Дональд Трамп развернул новую линию давления в Латинской Америке. Теперь помимо конфликта с главой Венесуэлы Николасом Мадуро у американского лидера появились претензии к президенту Колумбии Густаво Петро, который, по его мнению, покровительствует наркобизнесу.

«Президент Густаво Петрo из Колумбии является лидером незаконного оборота наркотиков и активно поощряет массовое производство наркотиков на больших и малых плантациях по всей стране», написал Трамп у себя в соцсети TruthSocial.

По его словам, вся Колумбия держится на наркобизнесе, а Петро сидит и молча наблюдает за этим, несмотря на «крупные выплаты и субсидии», выделяемые Вашингтоном. Основываясь на таких выводах, Трамп решил перекрыть денежный поток в Колумбию, отказавшись от этой «обманной» для Америки схемы.

Напомним, что конфликт с США у Колумбии вступил в новую фазу совсем недавно, когда американские военные разнесли лодку в колумбийских водах. Они решили, что имеют дело с наркоторговцем, однако президент Колумбии утверждает, что это был обычный рыбак. В ответ на это колумбийцы напали на американское посольство.

Владимир Озеров
