Ил-76ТД из России с неизвестным грузом приземлился в Венесуэле

В Венесуэлу прибыл самолёт Ил-76ТД российской авиакомпании «Авиакон Цитотранс». Об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель». Что перевозил тяжёлый военно-транспортный самолёт, не сообщается.

Сервис FlightRadar24 тоже подтвердил прибытие воздушного судна в Венесуэлу. Самолёт вылетел из России 22 октября. Его маршрут включал остановки в Армении, Алжире, Марокко, Сенегале и Мавритании.