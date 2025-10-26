«Буря в пустыне» 2.0? Названа истинная причина подготовки Трампа к «нарковойне» в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп стремится к тотальному доминированию на мировом энергетическом рынке, а его угрозы о военном вторжение в Венесуэлу преследуют только одну цель – установление контроля над нефтяными ресурсами. В этом уверен член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

Эксперт подчеркнул, что заявления венесуэльской оппозиции о готовности приватизировать нефтяную отрасль создаёт предпосылки для вторжения. США заинтересованы в свержении президента Николаса Мадуро, получении контроля и разработке венесуэльских месторождений для сохранения собственных стратегических запасов, что усилит американское влияние в глобальной экономике.

«Трамп пришёл к выводу, что, если взять под контроль нефтяную отрасль Венесуэлы, он сможет напрямую влиять на мировые цены на нефть», — отметил политолог в интервью 360.ru.