26 октября, 07:34

«Буря в пустыне» 2.0? Названа истинная причина подготовки Трампа к «нарковойне» в Венесуэле

Политолог Аджамян связал с нефтью решение Трампа затеять вторжение в Венесуэлу

Обложка © pixabay / MIH83

Президент США Дональд Трамп стремится к тотальному доминированию на мировом энергетическом рынке, а его угрозы о военном вторжение в Венесуэлу преследуют только одну цель – установление контроля над нефтяными ресурсами. В этом уверен член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

Эксперт подчеркнул, что заявления венесуэльской оппозиции о готовности приватизировать нефтяную отрасль создаёт предпосылки для вторжения. США заинтересованы в свержении президента Николаса Мадуро, получении контроля и разработке венесуэльских месторождений для сохранения собственных стратегических запасов, что усилит американское влияние в глобальной экономике.

«Трамп пришёл к выводу, что, если взять под контроль нефтяную отрасль Венесуэлы, он сможет напрямую влиять на мировые цены на нефть», — отметил политолог в интервью 360.ru.

CNN узнала о планах Трампа разбомбить Венесуэлу из-за кокаина

Напомним, ранее Трамп обвинил Венесуэлу в отправке наркотиков и нелегальных мигрантов в США. Кроме того, политик анонсировал наземную операцию в Венесуэле после атак с кораблей. При этом Мадуро завил, что у армии Венесуэлы есть пять тысяч комплексов «Игла-С». В то же время он обратился к Трампу на английском и призвал не нападать на Венесуэлу.

