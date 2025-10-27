«Коалиция желающих» (группа стран, поддерживающих Украину) намерена в ближайшее время разработать план по прекращению огня. Как заявил Владимир Зеленский, он будет подготовлен в течение 7-10 дней.

«Несколько коротких пунктов. Например, план о прекращении огня. Мы решили, что будем работать над этим в течение следующей недели или десяти дней», — сказал он.

А ранее западные СМИ отмечали, что прекращение военной поддержки от США может заставить главу каиевского режима Владимира Зеленского пойти на уступки. Отказ от поставок современного оружия способен изменить ход конфликта.