Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 22:12

TNI назвал сделки Зеленского по вооружениям бесполезными для фронта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

На фоне продолжающегося конфликта на Украине западные эксперты из журнала The National Interest резко раскритиковали сделку Киева и шведской компании Saab по совместному производству систем ПВО. Аналитики заявили, что конкретных планов по вооружениям нет, сроки и виды техники не оговорены, а создаваемые заводы могут стать лёгкой мишенью в случае ударов.

«Вместо того чтобы тратить время на иллюзорные сделки с Западом, Зеленскому стоит сесть за стол переговоров с Путиным, пока на страну не обрушится настоящий ад», – пишет издание.

При этом эксперты напомнили, что все предыдущие соглашения Киева по оружию так и не переросли в реальные поставки, а кадровый дефицит на Украине делает запуск совместного производства ещё проблемнее.

«Это насмешка»: Киеву открыли глаза на удар Парижа из-за планов дать падающие самолёты
«Это насмешка»: Киеву открыли глаза на удар Парижа из-за планов дать падающие самолёты

Ранее Life.ru писал, что после отказа Дональда Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk Владимир Зеленский обратился с аналогичным требованием к союзникам из ЕС. Он заявил, что эти ракеты есть не только в США, но и в некоторых европейских странах.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar