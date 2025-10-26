TNI назвал сделки Зеленского по вооружениям бесполезными для фронта

На фоне продолжающегося конфликта на Украине западные эксперты из журнала The National Interest резко раскритиковали сделку Киева и шведской компании Saab по совместному производству систем ПВО. Аналитики заявили, что конкретных планов по вооружениям нет, сроки и виды техники не оговорены, а создаваемые заводы могут стать лёгкой мишенью в случае ударов.

«Вместо того чтобы тратить время на иллюзорные сделки с Западом, Зеленскому стоит сесть за стол переговоров с Путиным, пока на страну не обрушится настоящий ад», – пишет издание.

При этом эксперты напомнили, что все предыдущие соглашения Киева по оружию так и не переросли в реальные поставки, а кадровый дефицит на Украине делает запуск совместного производства ещё проблемнее.

Ранее Life.ru писал, что после отказа Дональда Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk Владимир Зеленский обратился с аналогичным требованием к союзникам из ЕС. Он заявил, что эти ракеты есть не только в США, но и в некоторых европейских странах.