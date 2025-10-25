Если Париж решится исполнить обещание по поставкам Киеву устаревших французских истребителей Mirage, то для украинской стороны это будет настоящая насмешка и лишь видимость военной поддержки. Об этом заявил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Передача Украине устаревших и неудачных истребителей Mirage – это насмешка и удар по ВСУ. После первой передачи этих истребителей один из них уже разбился на Украине из-за отказа электроники. Тогда пилот ВСУ чудом спасся. Что касается ракет противовоздушной обороны Aster, то они не изменят ситуацию, так как российские ракеты способны их обходить», — объяснил он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вряд ли может стать надёжным гарантом безопасности для Украины. Стоит вспомнить, напомнил Рогов, что политик недавно показал «самую передовую систему безопасности Лувра», однако музей был ловко ограблен при помощи простейших инструментов. Режиму Зеленского стоило бы призадуматься, какая его ждёт участь при таких французских «горе-гарантах безопасности», пошутил Рогов.

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон во время встречи «коалиции желающих» в Великобритании заявил, что Франция намерена в ближайшие дни отправить Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage.