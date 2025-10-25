Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
25 октября, 14:26

«Это насмешка»: Киеву открыли глаза на удар Парижа из-за планов дать падающие самолёты

Рогов назвал насмешкой над ВСУ поставки старых истребителей Mirage от Франции

Обложка © Wikipedia / Graham Haley. Couteau Delta Mirage 2000D

Если Париж решится исполнить обещание по поставкам Киеву устаревших французских истребителей Mirage, то для украинской стороны это будет настоящая насмешка и лишь видимость военной поддержки. Об этом заявил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Передача Украине устаревших и неудачных истребителей Mirage – это насмешка и удар по ВСУ. После первой передачи этих истребителей один из них уже разбился на Украине из-за отказа электроники. Тогда пилот ВСУ чудом спасся. Что касается ракет противовоздушной обороны Aster, то они не изменят ситуацию, так как российские ракеты способны их обходить», — объяснил он.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вряд ли может стать надёжным гарантом безопасности для Украины. Стоит вспомнить, напомнил Рогов, что политик недавно показал «самую передовую систему безопасности Лувра», однако музей был ловко ограблен при помощи простейших инструментов. Режиму Зеленского стоило бы призадуматься, какая его ждёт участь при таких французских «горе-гарантах безопасности», пошутил Рогов.

Во Франции в ярости из-за чудовищных планов Макрона послать в Киев истребители
Во Франции в ярости из-за чудовищных планов Макрона послать в Киев истребители

Ранее французский президент Эмманюэль Макрон во время встречи «коалиции желающих» в Великобритании заявил, что Франция намерена в ближайшие дни отправить Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage.

BannerImage
Татьяна Миссуми
