25 октября, 12:28

Во Франции в ярости из-за чудовищных планов Макрона послать в Киев истребители

Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент Франции Эмманюэль Макрон явно настроен на дальнейшее продолжение украинского конфликта, о чём говорят его заверения в новых поставках Киеву боевой техники. Об этом сказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Прекратите этот чудовищный скандал! Это поддержание войны и разорение наших вооружённых сил и Франции! Ни одной единицы оружия, ни одного евро и, конечно же, ни одного солдата для Украины!»говорится в тексте.

Макрон назвал антироссийские санкции США поворотным моментом
Накануне французский президент Эмманюэль Макрон во время встречи «коалиции желающих» в Великобритании заявил, что Франция намерена ближайшие дни отправить Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Франция
  • Эмманюэль Макрон
  • Мировая политика
  • Политика
