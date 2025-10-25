Во Франции в ярости из-за чудовищных планов Макрона послать в Киев истребители
Обложка © ТАСС / ЕРА
Президент Франции Эмманюэль Макрон явно настроен на дальнейшее продолжение украинского конфликта, о чём говорят его заверения в новых поставках Киеву боевой техники. Об этом сказал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.
«Прекратите этот чудовищный скандал! Это поддержание войны и разорение наших вооружённых сил и Франции! Ни одной единицы оружия, ни одного евро и, конечно же, ни одного солдата для Украины!» — говорится в тексте.
Накануне французский президент Эмманюэль Макрон во время встречи «коалиции желающих» в Великобритании заявил, что Франция намерена ближайшие дни отправить Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage.
