Макрон назвал антироссийские санкции США поворотным моментом

Французский президент Эмманюэль Макрон охарактеризовал новые антироссийские санкции США как поворотный момент. Об этом сообщает Sky News.

«Американские санкции, несомненно, являются поворотным моментом. Их эффективность должна повлиять на финансирование войны для России», — заявил он.

Кроме того, Макрон отметил успехи так называемой «коалиции желающих» в борьбе с теневым флотом России.