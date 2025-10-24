Макрон назвал антироссийские санкции США поворотным моментом
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini
Французский президент Эмманюэль Макрон охарактеризовал новые антироссийские санкции США как поворотный момент. Об этом сообщает Sky News.
«Американские санкции, несомненно, являются поворотным моментом. Их эффективность должна повлиять на финансирование войны для России», — заявил он.
Кроме того, Макрон отметил успехи так называемой «коалиции желающих» в борьбе с теневым флотом России.
Напомним, администрация США ввела новый пакет санкций против нескольких российских компаний, включая «Роснефть» и «Лукойл». Причиной стал позиция Москвы по украинскому вопросу. Дональд Трамп охарактеризовал эти ограничения как временную меру. Президент России Владимир Путин прокомментировал новые рестрикции, заявив о выработанном иммунитете к ним. Трамп предложил дождаться результатов через полгода. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что в Кремле готовы оценить последствия этих шагов через шесть месяцев, проводя тщательный анализ новых ограничений.
