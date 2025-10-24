Мерц допустил вывод дочерней компании «Роснефти» в Германии из-под санкций США

Немецкое подразделение «Роснефти» может быть исключено из-под действия американских санкций. Такое предположение высказал канцлер Германии Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

«Я думаю, что Rosneft Deutschland получит освобождение (от санкций)», — сказал он.

При этом Мерц добавил, что данный вопрос будет обсуждаться с американской стороной.