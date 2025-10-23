Захарова заявила, что санкции против «Лукойла» и «Роснефти» не повлекут проблем для РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новые санкции против российских энергетических гигантов «Роснефть» и «Лукойл», выразила уверенность в отсутствии серьёзных последствий для России. Заявление она озвучила на брифинге.

Дипломат заявила, что российская сторона выработала устойчивый иммунитет к западным рестрикциям. По её словам, данное решение американского финансового ведомства не создаст особых затруднений, поскольку страна продолжит уверенно наращивать свой экономический и политический потенциал.