Захарова заявила, что санкции против «Лукойла» и «Роснефти» не повлекут проблем для РФ
Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новые санкции против российских энергетических гигантов «Роснефть» и «Лукойл», выразила уверенность в отсутствии серьёзных последствий для России. Заявление она озвучила на брифинге.
Дипломат заявила, что российская сторона выработала устойчивый иммунитет к западным рестрикциям. По её словам, данное решение американского финансового ведомства не создаст особых затруднений, поскольку страна продолжит уверенно наращивать свой экономический и политический потенциал.
Напомним, ЕС официально утвердил 19-й пакет санкций против России. Он включает в себя меры, направленные против 117 судов так называемого «теневого флота» РФ. Ограничения также затрагивают все структуры «Роснефти» и «Лукойла». В Европейском Союзе уже работают над следующим пакетом санкций против России.
