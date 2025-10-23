Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
23 октября, 08:28

ЕС вводит запрет на покупку российского СПГ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Европейский Союз утвердил очередной пакет ограничительных мер, ключевыми элементами которого стали ограничения на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) и введение новых правил для передвижения российских дипломатов в пределах стран объединения.

По информации Reuters, данный запрет на закупку СПГ предполагает постепенный отказ от российских поставок. В частности, для действующих краткосрочных соглашений установлен шестимесячный переходный период. Что касается долгосрочных контрактов, то их сворачивание должно начаться с 1 января 2027 года. Кроме того, как уточнило издание, девятнадцатый пакет санкций предусматривает ужесточение режима перемещения российских дипломатических представителей по территории государств-членов ЕС.

ЕС официально утвердил 19-й пакет санкций против России

Напомним, новый пакет антироссийский санкционных ограничений ЕС включает в себя меры, направленные против 117 судов так называемого «теневого флота» РФ. Ограничения также затрагивают все структуры «Роснефти» и «Лукойла». В Европейском Союзе уже работают над следующим пакетом санкций против России.

Оксана Попова
