ЕС вводит запрет на покупку российского СПГ

Европейский Союз утвердил очередной пакет ограничительных мер, ключевыми элементами которого стали ограничения на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) и введение новых правил для передвижения российских дипломатов в пределах стран объединения.

По информации Reuters, данный запрет на закупку СПГ предполагает постепенный отказ от российских поставок. В частности, для действующих краткосрочных соглашений установлен шестимесячный переходный период. Что касается долгосрочных контрактов, то их сворачивание должно начаться с 1 января 2027 года. Кроме того, как уточнило издание, девятнадцатый пакет санкций предусматривает ужесточение режима перемещения российских дипломатических представителей по территории государств-членов ЕС.