ЕС вводит запрет на покупку российского СПГ
Европейский Союз утвердил очередной пакет ограничительных мер, ключевыми элементами которого стали ограничения на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) и введение новых правил для передвижения российских дипломатов в пределах стран объединения.
По информации Reuters, данный запрет на закупку СПГ предполагает постепенный отказ от российских поставок. В частности, для действующих краткосрочных соглашений установлен шестимесячный переходный период. Что касается долгосрочных контрактов, то их сворачивание должно начаться с 1 января 2027 года. Кроме того, как уточнило издание, девятнадцатый пакет санкций предусматривает ужесточение режима перемещения российских дипломатических представителей по территории государств-членов ЕС.
Напомним, новый пакет антироссийский санкционных ограничений ЕС включает в себя меры, направленные против 117 судов так называемого «теневого флота» РФ. Ограничения также затрагивают все структуры «Роснефти» и «Лукойла». В Европейском Союзе уже работают над следующим пакетом санкций против России.
