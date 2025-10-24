Трамп: Влияние новых санкций США на Россию станет понятно через полгода

Влияние новых санкционных ограничений США на Россию станет понятно через полгода. Об этом заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп во время общения с сотрудниками СМИ в Белом доме

«Я дам вам знать через шесть месяцев. Посмотрим, как всё сложится», — сказал республиканец, комментируя влияние новых санкций на РФ.

Кроме того, хозяин Белого дома прокомментировал заявление своего российского коллеги Владимира Путина о том, что новые санкции не окажут значительного влияния на экономику Российской Федерации, отметив, что «рад за него».

Ранее Владимир Путин поставил под вопрос целесообразность советов, которые дают американскому лидеру Дональду Трампу его советники по поводу ограничений на российскую нефть. По словам главы государства, мотивы этих советников вызывают сомнения. Президент России призвал задуматься о том, кто выигрывает от санкций и других мер давления на РФ.