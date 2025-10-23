Путин усомнился в команде советников Трампа после санкций на российскую нефть

Президент России Владимир Путин поставил под вопрос целесообразность советов, которые дают американскому лидеру Дональду Трампу его советники по поводу ограничений на российскую нефть. По словам главы государства, мотивы этих советников вызывают сомнения.

«Это приведёт к резкому увеличению стоимости на нефть и нефтепродукты, в том числе на автомобильных заправках. И США не исключение», — сказал Путин в разговоре с журналистами.

Путин призвал задуматься о том, кто выигрывает от санкций и других мер давления на Россию. Он намекнул, что за этими решениями могут стоять не общенациональные интересы США, а корыстные мотивы отдельных лиц или стремление к геополитическому влиянию.

Ранее Путин прокомментировал новые санкции США, выразив мнение, что они не приведут к серьёзным экономическим последствиям для России. По его словам, хотя определённые изменения возможны, в целом российская экономика останется устойчивой.