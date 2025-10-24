В Кремле готовы «посмотреть через шесть месяцев» на результат новых санкций против РФ

В Кремле заявили, что готовы оценить последствия новых западных санкций против России через полгода. Такое заявление для журналистов сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы действительно посмотрим, даст Бог, увидим, что будет через шесть месяцев. Мы видим то, что есть сейчас, мы видим то, что было год назад, два года назад», — подчеркнул представитель Кремля.

Он также сообщил, что Россия разработает ответные меры, которые наилучшим образом соответствуют национальным интересам страны, отметив, что Москва действует «не против кого-то, а во благо себе». В настоящее время проводится тщательный анализ обнародованных санкционных ограничений.

Напомним, администрация США объявила о введении нового пакета ограничительных мер против ряда российских компаний, включая «Роснефть» и «Лукойл». В заявлении Белого дома указано, что эти шаги обусловлены позицией Москвы по украинскому вопросу. При этом американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал данные санкции как временную меру.