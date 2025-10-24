Санкциям США против «Роснефти» и «Лукойла» предрекли провал

Американские санкции в отношении российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл» не скажутся на показателях экспорта нефти и поступаемых в бюджет доходов, а вызовут лишь увеличение операционных издержек. Об этом рассказал журналисту «Известий» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Эти компании продолжат свою работу как на внутреннем, так и на внешнем рынке, но у них появятся просто дополнительные издержки. Нужно будет создавать более длинные цепочки посредников, чтобы конечный потребитель не боялся приобретать эту нефть», — отметил он.

Аналитик отнёс к допрасходам бронирование мощностей, аренду и страхование танкеров, а также оплату услуг посредников. По словам Юшкова, бюджет не пострадает от подобных «цепочек», вопросы лягут на плечи самих корпораций. Как итог — может уменьшиться лишь сумма дивидентов от госкомпаний, допустил эксперт. Он напомнил, что основную часть нефти (более 90%) Россия отправляет в Индию, Китай, Турцию, а там вся логистика уже отработана.

Напомним, что ранее Вашингтон анонсировал новый пакет санкций против России, в который вошли «Роснефть», «Лукойл» и связанные с ними компании. По заявлению Белого дома, эти меры вводятся из-за отсутствия у Москвы якобы желания мирно урегулировать конфликт на Украине. Сам лидер США Дональд Трамп отметил, что считает подобные меры временными.