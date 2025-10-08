Захарова пошутила о теневом флоте России перед обращением Макрона к нации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила в связи с кризисом во Франции и предстоящим обращением президента Эмманюэля Макрона. Она заявила, что французского лидера доконал российский теневой флот.

«Российский «теневой флот» доконал?» — спросила она в шутку в своём Telegram-канале.