Захарова пошутила о теневом флоте России перед обращением Макрона к нации
Эмманюэль Макрон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Federico Pestellini
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила в связи с кризисом во Франции и предстоящим обращением президента Эмманюэля Макрона. Она заявила, что французского лидера доконал российский теневой флот.
«Российский «теневой флот» доконал?» — спросила она в шутку в своём Telegram-канале.
Напомним, Эмманюэль Макрон планирует обратиться к нации в момент, когда страна стоит на грани нового кризиса. Президент намерен сделать заявление в среду вечером, после 48-часового срока, который он дал ушедшему в отставку премьеру Себастьену Лекорню для консультаций с партиями. Французские СМИ предполагают, что президент может анонсировать роспуск Национального собрания. Перед этим Макрон заявил о встрече с руководством генштабов ЕС и НАТО для разработки действий после задержания танкера, предположительно относящегося к «теневому флоту» России.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.