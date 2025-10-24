Макрон: Франция поставит Украине новые ракеты Aster и истребители Mirage

Франция намерена ближайшие дни отправить Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон во время встречи «коалиции желающих» в Великобритании.

«Я хочу подтвердить, что в ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, новые программы обучения и новые Mirage. Мы вместе с некоторыми другими коллегами подтвердим и некоторые дополнительные инициативы», — отметил он.

Макрон добавил, что Франция и ряд других государств планируют объявить о дополнительных инициативам. Однако он не уточнил, в чём эти инициативы заключаются.

Напомним, заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк ещё в конце сентября заявлял о возможных поставках американских самолётов F-16, французских Mirage и шведских Gripen. На тот момент он не сообщил о сроках и количестве ожидаемых истребителей.