Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 18:53

Макрон: Франция поставит Украине новые ракеты Aster и истребители Mirage

Истребители Mirage. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Истребители Mirage. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Франция намерена ближайшие дни отправить Украине дополнительные ракеты Aster и истребители Mirage. Об этом заявил французский президент Эмманюэль Макрон во время встречи «коалиции желающих» в Великобритании.

«Я хочу подтвердить, что в ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, новые программы обучения и новые Mirage. Мы вместе с некоторыми другими коллегами подтвердим и некоторые дополнительные инициативы», — отметил он.

Макрон добавил, что Франция и ряд других государств планируют объявить о дополнительных инициативам. Однако он не уточнил, в чём эти инициативы заключаются.

Бельгия анонсировала передачу Киеву истребителей F-16
Бельгия анонсировала передачу Киеву истребителей F-16

Напомним, заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк ещё в конце сентября заявлял о возможных поставках американских самолётов F-16, французских Mirage и шведских Gripen. На тот момент он не сообщил о сроках и количестве ожидаемых истребителей.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Эмманюэль Макрон
  • Украина
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar