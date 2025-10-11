Бельгия анонсировала передачу Киеву истребителей F-16

Бельгия 13 октября получит первые четыре самолёта F-35, заказанные у США ещё в 2018 году. Это позволит начать передачу снятых с вооружения F-16 в пользу Украины. Об этом в интервью газете Soir сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

«Первые четыре F-35 прибудут на авиабазу Флоренн (в районе города Филиппвилль на юге Бельгии) в понедельник», — сказал он.

Поставка новых истребителей позволит модернизировать бельгийские ВВС и одновременно поддержать Украину, передавая старые F-16.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает дополнительные поставки истребителей, включая американские F-16, французские Mirage и шведские Gripen. Сроки и точное количество самолётов пока не уточняются.