Бельгия анонсировала передачу Киеву истребителей F-16
Обложка © ТАСС / Gianluca Vannicelli / Zuma
Бельгия 13 октября получит первые четыре самолёта F-35, заказанные у США ещё в 2018 году. Это позволит начать передачу снятых с вооружения F-16 в пользу Украины. Об этом в интервью газете Soir сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен.
«Первые четыре F-35 прибудут на авиабазу Флоренн (в районе города Филиппвилль на юге Бельгии) в понедельник», — сказал он.
Поставка новых истребителей позволит модернизировать бельгийские ВВС и одновременно поддержать Украину, передавая старые F-16.
Ранее сообщалось, что Украина ожидает дополнительные поставки истребителей, включая американские F-16, французские Mirage и шведские Gripen. Сроки и точное количество самолётов пока не уточняются.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.