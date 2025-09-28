Интервидение
Военкоры сообщили о мощном ударе «Кинжалами» по авиабазе с F-16 в Хмельницкой области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kev Gregory

Российские войска нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по объектам хранения истребителей F-16 на авиабазе ВСУ в Староконстантинове Хмельницкой области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

Согласно информации источника, целью атаки стали объекты, где размещались украинские истребители F-16. Удар был нанесён с использованием гиперзвуковых ракет «Кинжал», способных поражать цели с высокой скоростью и точностью.

Ранее сообщалось, что за ночь Вооружённые силы России нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в Одесской области. Из-за этих ударов власти региона отменили часть поездов. В результате атак временно были отменены четыре рейса, ещё один поезд следовал по изменённому маршруту.

