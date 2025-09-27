Бойцы ВС России затрофеили американские БТР M113 в Днепропетровской области

Подразделения Вооружённых сил Украины оставили американские бронетранспортёры M113 при поспешном бегстве из района населённого пункта Новоивановка. Соответствующее заявление сделали в Министерстве обороны России.

Бойцы ВС РФ завладели брошенными БТР М113 ВСУ в Днепропетровской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«В ходе освобождения населённого пункта Новоивановка Днепропетровской области военнослужащие завладели вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства», — говорится в сообщении.

Ведомство пояснило, что противник кинул технику в спешке во время попытки ротации личного состава. Российские военнослужащие группировки войск «Восток» обнаружили брошенные машины в лесополосе и организовали их эвакуацию с поля боя. Отмечается, что вместе с бронетехникой были захвачены боеприпасы и вооружение иностранного производства.

Трофейные бронетранспортёры были переданы специалистам для дальнейшего изучения. После проведения всех необходимых процедур технику планируется направить в музей трофейного вооружения.

Ранее Минобороны РФ сообщило о 7 высокоточных ударах по военным объектам на Украине. В результате поражены предприятия оборонной промышленности, энергетическая и транспортная инфраструктура, работающая на нужды ВСУ, склады с боеприпасами, а также места базирования украинских силовиков, националистов и иностранных наемников.