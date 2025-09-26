Минобороны РФ сообщило о 7 высокоточных ударах по объектам ВПК Украины

Российские вооружённые силы провели серию мощных ударов по военным объектам на Украине. Как сообщили в Минобороны РФ, с 20 по 26 сентября был нанесён один массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и дронами-камикадзе.

В результате поражены ключевые цели: предприятия оборонной промышленности, энергетическая и транспортная инфраструктура, работающая на нужды ВСУ, склады с боеприпасами, а также места базирования украинских силовиков, националистов и иностранных наемников.

Ранее сообщалось, что Россия обрушила мощь на заводы с достающими до Москвы ракетами ВСУ. Удары ВС РФ обрубили украинским «Сапсанам» крылья.