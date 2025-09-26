Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
26 сентября, 11:25

«Баба-яга» больше не страшна: Российские беспилотники меняют ход СВО

Минобороны: Россия обогнала Украину по применению тяжёлых ударных дронов

Обложка © Александр Река/ТАСС

Министр обороны Андрей Белоусов заявил, что российская армия не только догнала ВСУ по применению тяжёлых ударных беспилотников, но и вышла вперёд: сейчас с их использованием выполняется до 80% огневых задач, пишет «Взгляд».

Ранее преимущество было за украинскими дронами «Баба-яга», созданными на базе сельхозаппаратов и способными нести от 7 до 50 кг боевой нагрузки. Однако их эффективность с лета снизилась: беспилотники редко выдерживают более 10–15 вылетов, а российские военные научились сбивать их стрелковым оружием и снайперами.

Параллельно Россия массово внедрила свои разработки. Среди них тяжёлый «Перун», поднимающий до 200 кг, лёгкий малозаметный «Кощей» с FPV-версией до 160 км/ч, дроны «Форс», защищённые от перехвата и способные перевозить до 15 кг, а также «Гортензия», сбрасывающая до 14 боеприпасов за один вылет.

По оценке экспертов, новые образцы российских БПЛА позволяют переломить ситуацию на линии соприкосновения и лишают ВСУ технологического преимущества.

Ранее стало известно, что за всё время спецоперации наши парни смогли освободить территорию сопоставимую с 45 Парижами. Площадь города составляет 105,4 квадратных километра.

Марина Фещенко
