За ночь Вооружённые силы России нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в Одесской области Украины. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны».

«Ночью нанесены удары по Одесской области, власти отменили часть поездов», — говорится в публикации.

В результате атак в регионе временно были отменены четыре поезда, а ещё один поезд следовал по измененному маршруту.

Ранее стало известно, что за всё время спецоперации наши парни смогли освободить территорию сопоставимую с 45 Парижами. Площадь города составляет 105,4 квадратных километра. Сейчас бойцы ВС РФ продолжают продвигаться вперёд, «освобождая исконно русские земли от нацистской заразы режима».