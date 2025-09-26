Интервидение
26 сентября, 10:07

Армия России поразила железнодорожную инфраструктуру на Украине

Военкоры Русской Весны: ВС РФ ударили по ж/д инфраструктуре в Одесской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

За ночь Вооружённые силы России нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры в Одесской области Украины. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны».

«Ночью нанесены удары по Одесской области, власти отменили часть поездов», — говорится в публикации.

В результате атак в регионе временно были отменены четыре поезда, а ещё один поезд следовал по измененному маршруту.

Новости СВО. ВС РФ добивают противника у Константиновки и продвигаются в Волчанске, ВСУ ударили по АЭС в Курской области, наёмники становятся основной силой Киева, 26 сентября
Ранее стало известно, что за всё время спецоперации наши парни смогли освободить территорию сопоставимую с 45 Парижами. Площадь города составляет 105,4 квадратных километра. Сейчас бойцы ВС РФ продолжают продвигаться вперёд, «освобождая исконно русские земли от нацистской заразы режима».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

