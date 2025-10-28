Россия и США
28 октября, 08:38

Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию, но только по линии фронта

Обложка © ТАСС / АР

Украина готова к перемирию только по линии фронта, заявил Владимир Зеленский.

«Мы идём в дипломатию только с позиции, где мы стоим. Мы не будем выходить из той или иной части нашего государства», — отметил он.

Столтенберг заявил, что в 2022 году отказал умолявшему о помощи НАТО Зеленскому
А накануне Зеленский заявил, что «коалиция желающих» (группа стран, поддерживающих Украину) намерена в ближайшее время разработать план по прекращению огня. По его словам, документ будет готов в течение 7-10 дней.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
