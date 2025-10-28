Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию, но только по линии фронта

Украина готова к перемирию только по линии фронта, заявил Владимир Зеленский.

«Мы идём в дипломатию только с позиции, где мы стоим. Мы не будем выходить из той или иной части нашего государства», — отметил он.

А накануне Зеленский заявил, что «коалиция желающих» (группа стран, поддерживающих Украину) намерена в ближайшее время разработать план по прекращению огня. По его словам, документ будет готов в течение 7-10 дней.