Экс-генсекретарь Североатлантического блока Йенс Столтенберг рассказал, что в 2022 году отказал главарю киевского режима Владимиру Зеленскому в поддержке, не желая вовлекать НАТО в конфликт. Соответсвующее заявление он сделал, выступая в эфире датского телеканала TV2.

«Когда российские силы были в окрестностях Киева, он умолял меня, чтобы я закрыл воздушное пространство. <…> Я объяснил, что, если НАТО перекроет воздушное пространство, то первым делом нам нужно устранить всю российскую противовоздушную оборону», — сказал Столтенберг.

Как утверждает бывший глава военно-политического альянса, он понимал, что Украина может потерпеть поражение за несколько дней, и не хотел втягивать НАТО в противостояние с Российской Федерацией.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что единственный способ завершения боевых действий на Украине якобы заключается в том, чтобы переубедить российского президента Владимира Путина в возможности одержать победу в конфликте. По его словам, Запад должен увеличить усилить военную помощь киевскому режиму. Экс-генкек Североатлантического альянса считает, что недостаточная поддержка ВСУ с 2014 года стала одной из главных причин нынешних проблем.