Президента России Владимира Путина необходимо разубедить в возможности одержать победу на Украине. Об этом заявил бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN. По его словам, это единственный способ положить конец украинскому конфликту.

«Мы можем изменить его расчёты, чтобы он понял, что цена, которую придётся заплатить за контроль над Украиной, слишком высока», — заявил он.

По мнению Столтенберга, для Украины необходимо усилить военную помощь. Экс-генкек Североатлантического альянса считает, что недостаточная поддержка ВСУ с 2014 года стала одной из главных причин нынешних проблем.

Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что «русские стали осторожными» после сигналов альянса. По мнению, хотя НАТО и оказывает сдерживающее влияние, Россия, как он утверждает, не прекратит попыток обходить ограничения и применять нетрадиционные тактики для оспаривания позиций военного блока.