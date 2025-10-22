Главком сил НАТО заявил, что «русские стали осторожными» после сигналов альянса
Алексус Гринкевич. Обложка © ТАСС / Virginia Mayo / АР
Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич считает, что Россия стала действовать осторожнее после сигналов альянса в связи с инцидентами в воздушном пространстве Эстонии и Польши. Его слова приводит Reuters.
«Мы видим признаки того, что русские стараются быть более осторожными, что они признают, что в нескольких случаях приблизились к черте или даже перешли её, особенно если принять во внимание инцидент с беспилотником в Польше», — сказал Гринкевич.
По мнению Гринкевича, хотя НАТО и оказывает сдерживающее влияние, Россия, как он утверждает, не прекратит попыток обходить ограничения и применять нетрадиционные тактики для оспаривания позиций военного блока. Военный привёл в пример инцидент с МиГ-31 над Эстонией, после которого, по его словам, российские самолёты якобы удалились на большое расстояние.
Гринкевич полагает, что данная ситуация демонстрирует понимание Россией способности НАТО к ответу, что, в свою очередь, послужило сдерживающим фактором для предотвращения повторения подобных событий.
Напомним, ранее североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками и самолётами в Польше и Эстонии. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти утверждения безосновательными.
