Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 октября, 12:15

Главком сил НАТО заявил, что «русские стали осторожными» после сигналов альянса

Алексус Гринкевич. Обложка © ТАСС / Virginia Mayo / АР

Алексус Гринкевич. Обложка © ТАСС / Virginia Mayo / АР

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич считает, что Россия стала действовать осторожнее после сигналов альянса в связи с инцидентами в воздушном пространстве Эстонии и Польши. Его слова приводит Reuters.

«Мы видим признаки того, что русские стараются быть более осторожными, что они признают, что в нескольких случаях приблизились к черте или даже перешли её, особенно если принять во внимание инцидент с беспилотником в Польше», — сказал Гринкевич.

По мнению Гринкевича, хотя НАТО и оказывает сдерживающее влияние, Россия, как он утверждает, не прекратит попыток обходить ограничения и применять нетрадиционные тактики для оспаривания позиций военного блока. Военный привёл в пример инцидент с МиГ-31 над Эстонией, после которого, по его словам, российские самолёты якобы удалились на большое расстояние.

Гринкевич полагает, что данная ситуация демонстрирует понимание Россией способности НАТО к ответу, что, в свою очередь, послужило сдерживающим фактором для предотвращения повторения подобных событий.
В Эстонии пригрозили отправить самолёты НАТО в сторону Мурманска
В Эстонии пригрозили отправить самолёты НАТО в сторону Мурманска

Напомним, ранее североатлантический совет НАТО возложил на Россию ответственность за инциденты с беспилотниками и самолётами в Польше и Эстонии. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти утверждения безосновательными.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • НАТО
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar