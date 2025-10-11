Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в мемуарах рассказал о встречах с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, российский лидер производил впечатление трудолюбивого, рационального и целеустремлённого человека.

«В большинстве случаев беседы проходили в приятной атмосфере. Он всегда был хорошо подготовлен к темам, которые мы обсуждали... С русскими можно сотрудничать, и они соблюдают достигнутые договорённости», — приводит выдержку из мемуаров РБК.

Столтенберг впервые посетил Москву в июне 2001 года, когда занимал пост премьер-министра Норвегии. В дальнейшем, по его словам, у него сложилось положительное впечатление о личных и рабочих качествах Путина. Экс-генсек НАТО подчеркнул, что в ходе встреч обсуждались различные темы, и диалог проходил конструктивно.

Ранее британский аналитик поделился впечатлениями от выступления президента России Владимира Путина на форуме «Валдай». По его словам, российский лидер выглядел уверенным, остроумным и спокойным. Меркурис отметил, что у него сложилось впечатление сильного политического лидера, который ощущает, что ситуация развивается в его пользу.