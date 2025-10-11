Столтенберг в мемуарах рассказал, как угодил США и разочаровал Меркель

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель испытала разочарование в бывшем генеральном секретаре НАТО Йенсе Столтенберге из-за его действий, которые, по её мнению, были слишком продиктованы интересами США. Об этом говорится в мемуарах экс-главы альянса «На моём дежурстве».

Столтенберг, чье назначение в 2014 году во многом поддержала Меркель, столкнулся с её недовольством после того, как ключевая должность заместителя генсека досталась американке Роуз Геттемюллер, а не немецкому дипломату. Ещё на старте их сотрудничества Меркель предупреждала его: «Я надеюсь, что вы не будете выполнять каждую просьбу американцев, Йенс. Важно, чтобы США не всегда добивались своего». Столтенберг тогда заверил её в своей независимости.

Однако уже через несколько недель на саммите в Брюсселе Меркель демонстративно проигнорировала его приветствие, а затем заявила: «Я так разочарована, Йенс. Вы просто заняли позицию в интересах американцев. США не могут определять всё за НАТО».

В книге, выдержку из немецкоязычной версии которой публикует РБК, также приводится эпизод с участием Дональда Трампа. Республиканец в разговоре с Меркель потребовал от Германии увеличить военные расходы до 2% ВВП. По словам Трампа, на его слова «Ангела, ты должна раскошелиться. Тебе нужно потратить 2%» Меркель ответила со смехом: «Может быть, в 2030 году».