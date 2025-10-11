Столтенберг откровенно описал в своих мемуарах встречи с Путиным и Лавровым

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг выпустил откровенную книгу мемуаров, в которой подробно рассказал о своих взаимоотношениях с российскими политическими лидерами. Особое внимание там уделено личным впечатлениям о встречах с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Несмотря на сложности в отношениях, экс-генсек НАТО подчеркнул, что большинство бесед с ними проходили в конструктивной атмосфере.

«В большинстве случаев беседы проходили в приятной атмосфере. Он [Путин] всегда был хорошо подготовлен к темам, которые мы обсуждали. <...> С русскими можно сотрудничать, и они соблюдают достигнутые договоренности», — пишет Столтенберг.

Характеризуя Сергея Лаврова, Столтенберг назвал его «элегантным дипломатом и грубияном». Показательным моментом стал эпизод на Мюнхенской конференции 2015 года, когда российский министр процитировал более раннее интервью Столтенберга, демонстрируя скрупулёзность и внимательность российской дипломатической службы.

«На мой взгляд, было ошибкой демонизировать русских. В интервью я отдавал должное русскому искусству и культуре, благодарил русских за их участие во Второй мировой войне», — указал экс-генсек НАТО.

Помимо этого, Столтенберг откровенно написал об отношении бывшего президента США Джо Байдена к Владимиру Зеленскому. По его воспоминаниям, напряжение во время обсуждения итоговой декларации саммита в Вильнюсе достигло такого накала, что даже дипломатический этикет дал трещину.