Экс-генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приоткрыл завесу тайны над закулисными беседами с бывшим американским президентом, раскрыв пикантную деталь о том, как Джо Байден отзывался о Владимире Зеленском.

Согласно откровениям, опубликованным в мемуарах политика (на которые ссылается РБК), напряжение во время обсуждения итоговой декларации саммита в Вильнюсе достигло такого накала, что даже дипломатический этикет дал трещину.

Столтенберг передает, что в момент, когда стороны спорили о формулировках поддержки Украины, Байден, находясь за массивным столом переговоров, наклонился к нему и, видимо, пытаясь разрядить обстановку или просто выразив свое истинное мнение, произнес фразу, ставшую, по его словам, американским идиоматическим выражением: он назвал украинского лидера «занозой в заднице».

Поводом для такого непарламентского эпитета послужило разногласие по поводу итогового документа. Хотя пункты о поддержке Киева якобы обсуждались с Украиной заранее, Зеленский в социальной сети X выразил недовольство: он посчитал формулировки слишком расплывчатыми, что, по его мнению, открывало путь к переговорам с Россией о вступлении в Альянс.

Эта реакция, как вспоминает Столтенберг, по-настоящему ошеломила представителей НАТО. Некоторые союзники считали, что Украине нужно уделить в декларации больше внимания, тогда как американская сторона, по словам экс-генсека, была настолько раздосадована ситуацией, что даже всерьёз рассматривала возможность исключить из документа вообще все положения, касающиеся поддержки Киева.

Кстати, на Украине Зеленского всё чаще называют «графом Дякулой». Прозвище связано как с аналогией «кровожадного вампира», так и с привычкой украинского лидера постоянно повторять западным политикам слово «дякую» («спасибо»).