Зеленский остался прятаться в своём бункере без света из-за ударов ВС РФ

Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины привели к масштабным отключениям электроэнергии, что напрямую затрагивает подземные бункеры, где укрывается экс-комик Владимир Зеленский. Об этом в комментарии для aif.ru заявил Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Наши удары позволяют обесточивать электростанции, которые обеспечивают в том числе проживание киевского диктатора под землёй. В целом эти удары будут влиять не только на энергообеспечение бункера Зеленского, но и отразятся на работе пунктов принятия решений», — сказал Липовой.

Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, удары по объектам энергетической инфраструктуры были нанесены российскими войсками в ответ на террористические атаки Вооружённых сил Украины по гражданским объектам. В ведомстве подчеркнули, что в операции были задействованы современные виды вооружений, а целью ударов стали объекты, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Напомним, что в ночь на 10 октября российские Вооружённые силы нанесли серию ударов по энергетической инфраструктуре Украины, которая обеспечивала функционирование предприятий оборонной промышленности. В атаке применялись гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники. Сообщается, что все намеченные цели были достигнуты.