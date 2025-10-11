Зеленский возложил ответственность за блэкаут в Киеве на Кличко

Резкая реакция на критику по вопросу обороны киевских ТЭЦ от беспилотников последовала от главаря киевского режима Владимира Зеленского. Заявление бывшего комика приводит украинское издание «Страна.ua».

«Если мы возьмём Киев, есть ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Вопрос не только в ПВО... Какие могут быть вопросы к мэру? Я мог бы сейчас сказать, что думаю об этом всём, но не буду, потому что война у нас у всех одна. Поэтому я не буду говорить антикомплименты по поводу тех людей, которые вообще не способны что-либо сделать», — сказал Зеленский.

Главарь киевского режима заявил, что проблема не сводится только к системам ПВО, поскольку военные не могут применять Patriot против дронов. При этом он воздержался от предъявления претензий в адрес мэра столицы, но дал понять, что считает виновным в поражении объектов энергетики, в том числе, и Виталия Кличко.

Напомним, что в ночь на 10 октября российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно‑промышленного комплекса Украины. В ходе операции использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотные летательные аппараты. Все назначенные цели были поражены