Регион
10 октября, 13:51

«Нокдаун, но не нокаут»: Нардеп Нагорняк признал эффект ночной атаки России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Ночная атака российских войск привела к серьёзным последствиям для энергетики Украины, однако не стала «нокаутом» для Киева. Об этом в интервью «Telegraf.ua» заявил депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк.

«В Киеве противнику удалось нанести удар и такого незначительного нокдауна, не нокаута, а именно нокдауна», — заявил нардеп.

Политик признал, что удары оказали ощутимое влияние на работу инфраструктуры, однако, по его выражению, «украинский боксёр всё ещё в игре». Он отметил, что российская армия активно совершенствует беспилотные системы, что усложняет задачу по восстановлению повреждённых объектов. Каждый новый удар, подчеркнул депутат, требует от энергетиков всё больше времени на ремонт.

Зеленский сделал заявление после массированного удара ВС РФ, обесточившего Киев

Напомним, что в ночь на 10 октября российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно‑промышленного комплекса Украины. В ходе операции использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотные летательные аппараты. Все назначенные цели были поражены

Милена Скрипальщикова
