«Нокдаун, но не нокаут»: Нардеп Нагорняк признал эффект ночной атаки России

Ночная атака российских войск привела к серьёзным последствиям для энергетики Украины, однако не стала «нокаутом» для Киева. Об этом в интервью «Telegraf.ua» заявил депутат Верховной Рады Сергей Нагорняк.

«В Киеве противнику удалось нанести удар и такого незначительного нокдауна, не нокаута, а именно нокдауна», — заявил нардеп.

Политик признал, что удары оказали ощутимое влияние на работу инфраструктуры, однако, по его выражению, «украинский боксёр всё ещё в игре». Он отметил, что российская армия активно совершенствует беспилотные системы, что усложняет задачу по восстановлению повреждённых объектов. Каждый новый удар, подчеркнул депутат, требует от энергетиков всё больше времени на ремонт.

Напомним, что в ночь на 10 октября российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно‑промышленного комплекса Украины. В ходе операции использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотные летательные аппараты. Все назначенные цели были поражены