Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 13:12

Стало известно о новом обидном прозвище Зеленского у украинцев

Рогов: Зеленского на Украине всё чаще называют графом Дякулой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ FOTOKITA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ FOTOKITA

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что на Украине президента Владимира Зеленского всё чаще называют «графом Дякулой». По его словам, прозвище связано как с аналогией «кровожадного вампира», так и с привычкой украинского лидера постоянно повторять западным политикам слово «дякую» («спасибо»).

«Зеленский всё чаще среди украинцев стал называться «графом Дякулой»: с одной стороны, это образ вампира, упивающегося кровью собственного народа, с другой — насмешка над его привычкой благодарить лидеров Запада за поставки оружия», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что таким образом Зеленский «фактически благодарит за смерть тысяч украинцев», и сравнение с упырём, по его мнению, выглядит уместным.

Отметим, что это прозвище для Зеленского ранее предлагал в своих видео украинский блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий. Не исключено, что «граф Дякула» ушёл в народ с его подачи.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что для обеспечения военных нужд на следующий год Украине понадобится 120 миллиардов долларов. При этом в бюджете страны заложено лишь 60 миллиардов.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar