Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что на Украине президента Владимира Зеленского всё чаще называют «графом Дякулой». По его словам, прозвище связано как с аналогией «кровожадного вампира», так и с привычкой украинского лидера постоянно повторять западным политикам слово «дякую» («спасибо»).

«Зеленский всё чаще среди украинцев стал называться «графом Дякулой»: с одной стороны, это образ вампира, упивающегося кровью собственного народа, с другой — насмешка над его привычкой благодарить лидеров Запада за поставки оружия», — сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что таким образом Зеленский «фактически благодарит за смерть тысяч украинцев», и сравнение с упырём, по его мнению, выглядит уместным.

Отметим, что это прозвище для Зеленского ранее предлагал в своих видео украинский блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий. Не исключено, что «граф Дякула» ушёл в народ с его подачи.