Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала смехом на требование президента США Дональда Трампа о немедленном увеличении оборонных расходов до 2% ВВП. Этот эпизод из дипломатической практики описал в своей автобиографии «На моём дежурстве: руководство НАТО во время войны» экс-генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Согласно воспоминаниям Столтенберга, инцидент произошёл во время встречи американского президента и немецкого канцлера в период первого срока Трампа у власти.

«Я сказал: «Ангела, ты должна раскошелиться. Тебе нужно потратить 2%». Она ответила: «Может быть, в 2030 году» — и рассмеялась, говоря это... Она рассмеялась!», — приводит фрагмент автобиографии издание The Guardian.

После вступления в должность Трамп инициировал масштабную реформу финансирования альянса, первоначально потребовав от стран-участниц увеличить военные расходы до 5% ВВП. В течение своего первого президентского срока ему удалось добиться от большинства членов НАТО выполнения ранее установленной нормы в 2% от внутреннего валового продукта. После возвращения к власти американский лидер выдвинул новую цель — достижение показателя в 5% ВВП к 2035 году.

Ранее сообщалось, что Венгрия опасается негативных экономических последствий от прекращения поставок российского газа. Представляющий администрацию премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что это нанесёт серьёзный ущерб экономике. По оценкам МВФ, потери могут составить более 4% ВВП, или около 10 миллиардов долларов. Гуйяш подчеркнул, что альтернативный маршрут поставки нефти через хорватский нефтепровод JANAF не является жизнеспособным решением, учитывая его ограниченную пропускную способность и возросшие тарифы на транзит.