Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за необходимость дипломатического урегулирования конфликта на Украине, призвав европейские страны уделять больше внимания переговорам, а не только наращиванию военного потенциала. Об этом она сообщила в интервью венгерскому изданию Partizán 4 октября.

«В вопросе российско-украинского конфликта, с одной стороны, нам нужно становиться сильнее в военном отношении, и Европа это делает. Но я также думаю, что, как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима», — сказала Меркель.

Она также подчеркнула необходимость для европейских стран заблаговременно и согласованно планировать дипломатические шаги, учитывая их потенциальное воздействие на развитие ситуации.

А ранее в НАТО признались, что одержать победу над Россией на фронте невозможно. При этом заявления президента США Дональда Трампа о боеспособности ВСУ и возможности возврата Киева к «старым границам» не отражают реальную ситуацию.