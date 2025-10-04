Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 октября, 17:11

«Дипломатия всегда необходима»: Меркель дала совет Европе по решению украинского конфликта

Меркель высказалась за поиск выхода из украинского кризиса путём дипломатии

Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев

Обложка © РИА Новости / Сергей Гунеев

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за необходимость дипломатического урегулирования конфликта на Украине, призвав европейские страны уделять больше внимания переговорам, а не только наращиванию военного потенциала. Об этом она сообщила в интервью венгерскому изданию Partizán 4 октября.

«В вопросе российско-украинского конфликта, с одной стороны, нам нужно становиться сильнее в военном отношении, и Европа это делает. Но я также думаю, что, как и во времена холодной войны, дипломатия всегда необходима», — сказала Меркель.

Она также подчеркнула необходимость для европейских стран заблаговременно и согласованно планировать дипломатические шаги, учитывая их потенциальное воздействие на развитие ситуации.

Володин: Западные лидеры, подобно Меркель, хотели бы уничтожения России
Володин: Западные лидеры, подобно Меркель, хотели бы уничтожения России

А ранее в НАТО признались, что одержать победу над Россией на фронте невозможно. При этом заявления президента США Дональда Трампа о боеспособности ВСУ и возможности возврата Киева к «старым границам» не отражают реальную ситуацию.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Ангела Меркель
  • Германия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar