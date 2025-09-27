Западные политики, включая бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, хотели бы, чтобы Россия исчезла. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин называл распад СССР крупнейшей катастрофой XX века, а Меркель, напротив, заявляла, что это стало «счастьем всей её жизни». По словам Володина, в таких словах отражается негативное отношение к России, при том что именно СССР помог объединить Германию в 1990 году, не требуя ничего взамен.

«В оценке ситуации звучит её негативное мировоззренческое отношение к нашей стране. Меркель и подобные ей хотели бы, чтобы России не было. При этом считая совершенно логичным и правильным, что именно СССР в 1990 году восстановил единство Германии. Не взяв ничего взамен», — написал Володин в своем канале в Max.

Спикер Госдумы заявил, что из этого следует вывод: Россия должна действовать только в интересах своей страны и граждан. Он также заметил, что если бы Путин возглавлял государство в 1990-е, то Меркель не дождалась бы того, что сама назвала «счастьем всей её жизни».

А ранее в НАТО признались, что одержать победу над Россией на фронте невозможно. При этом заявления президента США Дональда Трампа о боеспособности ВСУ и возможности возврата Киева к «старым границам» не отражают реальную ситуацию.