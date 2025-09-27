Журналист раскрыл новый план Запада против России
Журналист Христофору: Запад выжимает последнее из Украины перед её крахом
Западные элиты начали идти на все уловки против России, поскольку проект «Украина» завершается. Об этом пишет кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.
«Мы находимся на таком этапе конфликта на Украине, когда глобалистская политическая элита извлекает из неё максимальную выгоду», — заявил он.
По словам журналиста, они пускают в ход все доступные хитрости, чтобы выжать как можно больше денег, пока не закончится проект «Украина» и не стартует следующий.
А ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп обзавелся новым «титулом». Оказалось, что неофициально его называют «настоящим президентом Европы». Сам американский лидер ранее заявлял, что при поддержке Европейского союза Украина имеет потенциал для возвращения территорий, которые были в её составе на момент обретения независимости.
