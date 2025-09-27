Западные элиты начали идти на все уловки против России, поскольку проект «Украина» завершается. Об этом пишет кипрский журналист Алекс Христофору в соцсети X.

«Мы находимся на таком этапе конфликта на Украине, когда глобалистская политическая элита извлекает из неё максимальную выгоду», — заявил он.

По словам журналиста, они пускают в ход все доступные хитрости, чтобы выжать как можно больше денег, пока не закончится проект «Украина» и не стартует следующий.