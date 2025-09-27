Трампа назвали «настоящим президентом Европы»

Американский лидер Дональд Трамп де-факто получил беспрецедентное влияние на европейскую политику, несмотря на официальные опровержения со стороны глав ЕС. Об этом пишет издание Politico.

Президент США утверждал, что многие европейские лидеры обращаются к нему именно так. Несмотря на опровержения со стороны чиновников, эти слова, как отмечает издание, отражают тревожную реальность, где европейские лидеры, по сути, «предложили президенту место во главе своего стола». В статье приводится пример, когда генсек НАТО Марк Рютте открыто называл Трампа «папой», а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заключила с ним «одностороннюю сделку, похожую на капитуляцию» перед Соединёнными Штатами.

«Никогда с момента создания ЕС президент США не оказывал такого прямого влияния на европейские дела. И никогда ещё лидеры ЕС не проявляли такой готовности — даже отчаянной — рассматривать президента США как авторитетную фигуру, которую нужно восхвалять, уговаривать, лоббировать, обхаживать и никогда открыто не противоречить ей», — указано в материале.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что при поддержке Европейского союза Украина имеет потенциал для возвращения территорий, которые были в её составе на момент обретения независимости. Президент США посоветовал украинской стороне проявить терпение и переориентировать свои усилия на привлечение финансовой помощи от европейских государств и стран НАТО для успешного выполнения задач.