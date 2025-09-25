В НАТО признали невозможность остановить Россию на фронте

В НАТО осознают, что невозможно остановить Россию, даже с финансовой помощью для ВСУ от Запада. Об этом сообщает издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

«Несмотря на все миллиарды, которые мы даём Украине, остановить их оказалось невозможно», — указано в материале.

Собеседники издания, высокопоставленные чиновники Североатлантического альянса, подтверждают, что Россия укрепила свои позиции на фронте. Они добавляют, что заявления президента США Дональда Трампа о боеспособности ВСУ и возможности возврата Киева к «старым границам» не отражают реальную ситуацию.

Ранее генсек альянса Марк Рютте сообщил, что страны НАТО планируют наладить постоянные поставки американского оружия для Украины. По его словам, снабжения украинцев будут сопровождать санкции против России.