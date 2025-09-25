Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
25 сентября, 11:15

В Венгрии подсчитали цену отказа от российского газа и ужаснулись

Венгерский политик Гуйяш: Отказ от российского газа обойдётся стране в 4% ВВП

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Aleksandar Malivuk

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что отказ от российского газа нанесет стране серьезный удар по экономике. По расчетам МВФ, потери могут превысить 4% ВВП — это около $10 млрд.

«Энергетическая безопасность в любом случае не может быть гарантирована», — подчеркнул Гуйяш на брифинге.

Он напомнил, что хорватский нефтепровод JANAF не способен заменить «Дружбу» в поставках нефти в Венгрию. Более того, Загреб значительно повысил тарифы за транзит.

По данным МИД страны, несмотря на сложности с транзитом через Украину, импорт российского газа в Венгрию в начале 2025 года удвоился. Основным источником остается «Балканский поток», который получает топливо из «Турецкого потока».

С января в Венгрию поступило более 5 млрд кубометров газа, а к концу года поставки достигнут рекорда — 8–8,5 млрд. Будапешт рассчитывает сохранить аналогичные объемы и в 2026-м.

Марина Фещенко
