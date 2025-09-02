ЕС закрывает лазейки: Российскому газу готовят полный блок

Дания намерена ужесточить правила импорта газа в ЕС и обязать компании доказывать, что поставляемое топливо не имеет российского происхождения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Копенгаген предлагает ввести такие требования с конца 2027 года, когда должен вступить в силу общеевропейский запрет на поставки российского газа. Особое внимание уделяется поставкам по «Турецкому потоку», через который, по мнению ЕС, может сохраняться доступ российского топлива на европейский рынок.

«Страны ЕС ищут способы закрыть все оставшиеся лазейки, чтобы гарантировать, что российский газ не будет тайно подмешиваться к поставкам в блок», – пишет агентство.

Дания, которая сейчас председательствует в ЕС, настаивает на том, чтобы импортёры предоставляли национальным властям документальные доказательства, что газ произведён не в России.

В Брюсселе рассчитывают согласовать запрет на поставки российского газа уже к октябрю, чтобы синхронизировать его с планом REPowerEU, предполагающим полный отказ от российских энергоносителей к концу 2027 года.